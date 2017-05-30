Беринчик и Малиновский проведут бои в Венгрии

Перспективные украинские боксеры Денис Беринчик (5-0, 3 КО) и Олег Малиновский (19-0, 5 КО) проведут свои следующие бои 10 июня в пригороде столицы Венгрии Будапешта - городке Будакалаш, сообщает BoxRec.
Соперником Дениса Беринчика станет небитый боксер из Нигера Абдул Азиз Исса Гарба (4-0, 3 КО). А Олег Малиновский сразится с бразильцем Исайасом Сантосом Сампайо (21-12, 21 КО).
Источник — Boxingnews
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