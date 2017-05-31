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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Будьте упорными»

Василий Ломаченко поддержал национальную сборную накануне Чемпионата Европы по боксу

  • 31.05.2017 10:43
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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Будьте упорными»
Чемпион Европы, двукратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по профессионалам, Василий Ломаченко, выразил слова поддержки национальной сборной Украины в преддверии Чемпионата Европы по боксу в Харькове. 
 
«Украина впервые принимает у себя континентальное первенство по боксу. Спортсмены из 40-ка стран получили шанс побороться за звание лучших боксёров Европы выиграть лицензии на предстоящий чемпионат мира. Ребята из сборной Украины, обращаюсь к вам, у вас есть шанс показать себя и представить наш бокс в родных стенах и такой шанс выпадает раз в жизни. Посвятите себя заключительным тренировкам, будьте упорными, верьте в себя и покажите настоящий украинский дух!»
 
Напомним, что континетальный боксерский форум (EUBC European Boxing Championships) станет квалификационным этапом чемпионата мира по боксу 2017 года, который пройдет в Германии, Гамбурге. Поединки Чемпионата Европы будут проходить во дворце спорта «Локомотив».
 
Продажа билетов на чемпионат уже стартовала. Приобрести билеты можно через официальный сайт продаж.
 

Источник — Sport.ua

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