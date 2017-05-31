Беринчик и Малиновский проведут поединки в Венгрии

10 июня 2017 года в Будакаласе (Венгрия) чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский (19-0, 5 КО) и Денис Беринчик (5-0, 3 КО) проведут рейтинговые бои. Оба боксера впервые в профессиональной карьере будут боксировать за пределами Украины.

Соперником Олега Малиновского в восьмираундовом поединке будет бразильский боксер Исайя Сантос Сампайо (21-12-0, 21 КО). Денис Беринчик встретится в ринге с Абдул-Азизом Иссой Гарба (4-0-0, 3 КО) из Бельгии.

Предыдущий поединок Олег Малиновский провел в Броварах в ноябре 2016 года. Олег одержал победу над испанским боксером Эусебио Осэхо единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе. В этот же вечер пятый бой на профи-ринге провел Денис Беринчик против Хуана Окуры. По истечении восьми раундов судьи отдали победу Беринчику.

Трансляция поединков состоится 10 июня на телеканале «Интер».