12 вещей, которые мы узнали после боя Кличко с Джошуа

Спустя месяц после невероятного боя Кличко – Джошуа, который не только оправдал, но и превзошел все ожидания, журналист Boxingnewsonline Джек Хирш, приводит 12 моментов, которые после этого поединка невозможно игнорировать.



Почему спустя месяц? Просто это была отличная возможность посидеть и поразмыслить над итогами поединка, который уже стал классикой супертяжелого веса.



Пункт первый. Кличко – лучший супертяж в возрасте «40+» за все времена. Его выступление в 41 год в бою против Джошуа иначе как замечательным не назовешь. Достижение Джорджа Формана, вернувшего титул в 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера, на бумаге выглядит более впечатляющим, но это был всего лишь один удар в бою, в котором доминировал его соперник. Ни один другой боец солидном для бокса возрасте в истории супертяжелого дивизиона не смог бы настолько близки приблизиться к победе над Джошуа, насколько это удалось Кличко вечером 29 апреля.



Пункт второй. Кличко выиграл бы у Джошуа, будь украинец на 10 лет моложе. Конечно, этот вообще невозможно доказать, но если Кличко был настолько близок к победе в 41 год, наверняка его шансы на успех были бы намного выше в 31 год.



Пункт третий. Кличко победил бы Тайсона Фьюри, если бы их матч-реванш состоялся. Будь «Цыганский Король» даже в своей наилучшей форме, как в конце 2015-го в бою с Кличко, сомнительно, что он бы смог победить такого Влада, которого мы увидели в бою с Джошуа. Если бы Кличко выступил также как и в поединке с Энтони, этого было бы вполне достаточно, чтобы выиграть у Фьюри.

Пункт четвертый. Никакой другой дивизион не сравнится с супертяжелым. Все просто: супертяжи – лучшие бойцы в мире из-за своих антропометрических данных. Недаром в боксе есть деление на весовые категории: хороший супертяж выиграет у любого бойца из дивизиона ниже.



Пункт пятый. Джошуа – лучший супертяж в мире прямо сейчас. С этим могут не согласиться фанаты Деонтея Уайлдера, но чемпион мира по версии WBC сражался с куда более слабой оппозицией. По всей видимости, Джошуа мог бы справиться с этими оппонентами без особых проблем.



Пункт шесть. Кличко – на втором месте в рейтинге лучших супертяжеловесов в мире на данный момент. Уайлдер никогда не побеждал оппонентов мирового класса, тогда как Кличко это делал много раз. Возможно, с этим поспорит Тайсон ФЬюри, но ему для начала надо вернуть ту форму, благодаря которой он выиграл у Кличко.

Пункт семь. Стадионы, а не арены являются будущими площадки для мега-боев. 90 000 зрителей, «вживую» наблюдающих за поединком Джошуа и Кличко – такая же яркая история, как и сам бой. 20 000 мест на закрытой арене, даже если это Мэдисон Сквер Гарден, не могут конкурировать со стадионами. Арены по-прежнему смогут обеспечить очень хорошие бои, но будущее за стадионами.



Пункт восемь. Кличко вновь станет чемпионом мира. Основанием для этого служит ощущение, что украинец не собирается уходить на спортивную пенсию и что он по-прежнему чрезвычайно мотивирован. У Владимира может быть матч-реванш с Джошуа, но не исключено, что он встретиться с кем-то из других чемпионов. Например, с Джозефом Паркером, или займет место Шеннона Бриггса в бою с Окендо. Эти выигрышные варианты для Владимира сделают реванш с Джошуа еще более значимым, ведь на кону будут стоять и дополнительные титулы.



Пункт девять. Тайсон Фьюри находится на водительском месте. Если Джошуа и Кличко смогут выбрать любого противника, которого они хотят заполучить в следующем бою, им будет Тайсон Фьюри. Добавьте это к тому тот факт, что «Цыганский Король» никогда не терял титул на ринге, и получите самого востребованного соперника в дивизионе. Фьюри даже может диктовать свои условия – этой привилегии нет ни у одного бойца в супертяжелом весе.



Пункт десять. Не забывайте о Виталии Кличко. Может показаться, что 45-летний Виталий, не выходивший в ринг в течении пяти лет, не вернется в большой бокс, но, возможно, он увидел в Джошуа то, что, по его мнению, поможет ему выиграть. Виталий против Джошуа, Владимир против Фьюри – это бои мечты.



Пункт одиннадцатый. Джошуа – «законный» чемпион в супертяжелом весе: титулы должны быть выиграны и потеряны на ринге, но странные случай с Фьюри является исключением из правила. Мы сочувствуем ему, так с Тайсон потерял титулы из-за бездействия, став заложником ситуации. Кто-то должен был заполнить пустоту, но ни один из остальных обладателей ремней, кроме Джошуа, не выиграл в «лиге Кличко».



Пункт двенадцатый. Джошуа продолжит утверждать себя, как один из величайших чемпионов мира в супертяжелом весе: Джошуа, кажется, предписано полнее господство в течение многих лет, которое в конечном итоге поставило бы его рядом Мухаммедом Али и Джо Луисом. А фаны решат, кто из них был лучше.