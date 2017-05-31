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Джеймс АЛИ БАШИР: «Сиренко может провести два боя в июне»

Тренер перспективного украинского супертяжеловеса – о планах своего подопечного

  • 31.05.2017 18:47
  • 184 просмотров
  • 1 комментария
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boxingnews.com.ua. Джеймс Али Башир и Владислав Сиренко
© boxingnews.com.ua. Джеймс Али Башир и Владислав Сиренко

Джеймс Али Башир, тренер перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (1-0, 1 КО), который 26 мая дебютировал на профессиональном ринге с победы нокаутом в первом раунде, сообщил о ближайших планах для своего 22-летнего подопечного.

По словам Башира, два следующих боя Владислава Сиренко предварительно запланированы на июнь - 16 июня он должен провести бой в Кейптауне, ЮАР, а 23 - в Йоханнесбурге (тоже ЮАР). Так что, если обойдется без форс-мажорных обстоятельств, начало карьеры Владислава Сиренко будет не менее активным, чем у двух молодых британцев - Дэниэла Дюбуа и Лоуренса Околи.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Igoreus Barmaleus
      Igoreus Barmaleus, 31.05.2017 19:23
    0
    Интересно, интересно. Еще Плевако набивает рекорд в этом весе. Но Владислав интереснее.
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