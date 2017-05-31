Джеймс АЛИ БАШИР: «Сиренко может провести два боя в июне»

Стадо дибілів, а не "вболівальники".

Команда была хорошая а фаны с говенцом.

Команда была хорошая а фаны с говенцом.

Понять можно, но всё равно - дебилы!!!

У него Динамовское сердце, когда они у вас уже закончатся

На ближайший год снова песня "строительство каманды"