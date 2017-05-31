Джеймс АЛИ БАШИР: «Сиренко может провести два боя в июне»

Джеймс Али Башир, тренер перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (1-0, 1 КО), который 26 мая дебютировал на профессиональном ринге с победы нокаутом в первом раунде, сообщил о ближайших планах для своего 22-летнего подопечного.
По словам Башира, два следующих боя Владислава Сиренко предварительно запланированы на июнь - 16 июня он должен провести бой в Кейптауне, ЮАР, а 23 - в Йоханнесбурге (тоже ЮАР). Так что, если обойдется без форс-мажорных обстоятельств, начало карьеры Владислава Сиренко будет не менее активным, чем у двух молодых британцев - Дэниэла Дюбуа и Лоуренса Околи.
Источник — Boxingnews
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