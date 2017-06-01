Фьюри – Уайлдеру: «Выглядишь, как сырой новичок после выпивки»

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри занятно прокомментировал видео тренировки американца Деонтея Уайлдера, обладающего чемпионским поясом WBC, в его квартире.

«Выглядишь, как сырой новичок после выпивки», – написал Фьюри Уайлдеру в твиттере.