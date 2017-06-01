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Фьюри – Уайлдеру: «Выглядишь, как сырой новичок после выпивки»

Британский боксер отреагировал на видео тренировки американского бойца

  • 01.06.2017 09:25
  • 432 просмотров
  • 1 комментария
Метки
sport.tut.by. Тайсон Фьюри
© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри занятно прокомментировал видео тренировки американца Деонтея Уайлдера, обладающего чемпионским поясом WBC, в его квартире.

«Выглядишь, как сырой новичок после выпивки», – написал Фьюри Уайлдеру в твиттере.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 01.06.2017 09:38
    +2
    Да круто было бы, если бы он развалял Джошуа, и снова во все тяжкие со всеми поясами)
    Уникальный тип)
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