Бой Мейвезера и Макгрегора намечен на начало осени

Вице-президент и глава спортивной редакции телеканала Showtime Стивен Эспиноса заявил, что бой Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора намечен на начало осени. По словам Эспиносы, переговоры команд двух бойцов уже начались, а канал надеется, что они быстро найдут компромисс.
«Назначение даты – вопрос того, как долго будет заключаться сделка. UFC и Конору потребовалось много времени, чтобы договориться о его выступлении. Теперь начались переговоры стороны Флойда с UFC и Конором. Если сложится, вы увидите этот бой в конце года. Если мы быстро обо всем договоримся, бой будет в начале осени. Это наша цель», – сказал Эспиноса.
Источник — Klitschko-brothers
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