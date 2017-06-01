Майки Гарсия сразится с Эдриэном Бронером

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия (36-0, 30 КО) проведет свой следующий бой 29 июля в США (точная локация поединка пока не определена) против бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриэна Бронера (33-2, 24 КО).
Этот поединок пройдет в рамках первого полусреднего веса, и при любом его исходе Гарсия сохранит свой чемпионский пояс WBC в легком весе.
Источник — Boxingnews
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