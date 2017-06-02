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Менеджер Ломаченко: «Василию нужен реванш с Салидо»

Эгис Климас верит, что второй бой с мексиканцем состоится

  • 02.06.2017 10:25
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко, заявил, что верит в организацию боя своего подопечного с мексиканцем Орландо Салидо, который нанес украинцу единственное поражение на профессиональном ринге.

По словам Климаса, бой против Салидо очень важен для Ломаченко. «В это верю и над этим работает наш промоутер, — приводит слова Климаса Ringside24. — Василий вернется в ринг до конца лета. Все будет зависеть от Боба Арума и команды Салидо. Кто знает, какие деньги они попросят? Этого реванша хотят все, его хотят зрители. Этим реваншем мы закроем рты тем репортерам, которые болтают чепуху. Как только Василий выходит в ринг, кто-то обязательно вспоминает Салидо. Поэтом для будущей карьеры Василия этот реванш нужен».

Климас также рассказал о том, что другой его подопечный украинец, Александр Гвоздик, должен будет вернуться в ринг в середине или конце июля.

Источник — Klitschko-brothers

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