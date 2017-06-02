Тайсон Фьюри сел на диету

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, британский боксер Тайсон Фьюри после нескольких недель тренировочного лагеря заявил, что сбросил 18 фунтов.

Как сообщает издание Express, «Цыганский Король», не проводивший официальных поединков с ноября 2015-го, воспользовался специальной диетой, разработанной одним из диетологов. Секрет похудения прост – исключить из рациона один из продуктов. По данным издания, Фьюри решил отказаться от булочек. «Я уже потерял 18 фунтов (чуть больше 8 килограммов), и разница действительно заметна. Чувствую себя стройнее, все идет хорошо», - заявил сам Тайсон. Однако, судя по фото со своими поклонниками, разница в весе не слишком заметна.