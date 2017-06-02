Владимир КЛИЧКО: «Я был одержим возвращением титула»

Украинский боксер Владимир Кличко написал статью под названием «Когда поражение является победой» и разместил ее на своей официальной странице в LinkedIn. Материал посвящен итогам и урокам боя с британцем Энтони Джошуа.

В конце апреля я сразился с Энтони Джошуа, приняв, тем самым, самый большой из возможных вызовов. Боксируя на глазах у забитого под завязку 90-тысячного стадиона «Уэмбли», а также миллионов телезрителей в более чем 150 странах мира, я проводил бой всей своей жизни против 28-летнего англичанина. Я вышел на этот бой, чтобы победить лучшего из лучших. К сожалению, мне не удалось достичь своей цели. Результатом боя стала победа моего оппонента. Но, как бы абсурдно это ни звучало, я тоже покинул ринг победителем.

Перед боем я был на 100% уверен в своей победе. Я подготовился настолько хорошо, насколько это вообще было возможно, я чувствовал, что пребываю в лучшей форме в моей жизни, и я был одержим целью возвращения титула чемпиона мира. В бою я отдал всего себя без остатка. Мне удалось несколько раз подняться с нокдауна и даже самому отправить моего оппонента на настил ринга. Но, в конце концов, решающий удар удалось нанести Энтони Джошуа, который и покинул ринг в качестве победителя. Я не смог достичь своей цели - победы, но я получил гораздо большее. Никогда не думал, что скажу это, но в поражении я получил гораздо больше, чем если бы я выиграл этот бой. Фаны и просто поклонники спорта отмечают мое выступление и благодарят меня за проделанную работу. Даже мой соперник высказал ко мне уважение.

Отзывы, которые я получил и продолжаю получать после этого боя, просто ошеломляют. Комментаторы говорят, что я показал величие даже в поражении. Журналисты постоянно пишут, что я ушел с ринга героем, несмотря на поражение. «В этом поражении Кличко выглядел более великим, чем в любой из своих побед», - написал один из них.

После тех многих лет, в которых я настраивался только лишь на победу, это для меня абсолютно новый опыт. Теперь я понимаю, что успех - это необязательно достижение поставленной цели. Вместо этого, успех означает достижение лучшего из возможных результатов. А иногда мы даже не можем себе представить, каковым он может быть.

Бесконечно много людей испытывали подобный опыт до меня. Некоторые из них стали знаменитыми, потому что достигли выдающихся результатов, оказавшись перед лицом поражения.

Например, американский химик Артур Спенсер Сильвер работал от имени компании 3M для разработки сверхпрочного клея. Он закончил тем, что создал стикер как побочный продукт своей работы. А сверхпрочный клей был изобретен другим американцем Гэрри Кувером, который надеялся разработать искусственное стекло для своего работодателя Истмена Кодака. Вместо этого он изготовил клейкое вещество, которое было выпущено на рынок как Super Glue.

Чайный торговец Томас Салливан случайно изобрел чайный пакетик в начале двадцатого века. Поскольку образцы чая в то время отправлялись в больших и дорогостоящих оловянных контейнерах, он хотел найти способ обойти проблему веса. Он поместил чай в маленькие, компактные шелковые сумочки. Его клиенты думали, что они предназначены для непосредственного использования, помещали их в воду и пили чай. Так был изобретен предшественник чайного пакетика, хотя материал позже был заменен фильтровальной бумагой.

Вы также, вероятно, знакомы с историей из исследовательского института Pfizer: сотрудники фармацевтической компании работали над разработкой лекарственного средства для лечения сердечных приступов. То, что появилось - совершенно непреднамеренно - было лекарством для борьбы с эректильной дисфункцией у мужчин: «Силденафил», более известный под торговой маркой «Виагра».

У большинства изобретателей есть общая черта - они безустанно, если не сказать одержимо, работают над достижением своей цели. К счастью, упомянутые выше люди сохранили открытый ум и признали, что у них появились новые возможности. Они смогли распознать шанс на успех, хотя изначально казалось, что они потерпели поражение.

То же самое и в моем случае: мне потребовалось время, чтобы смириться с тем, что я не победил в ринге, но я сразу почувствовал рост признания и уважения. Когда я появился на стадионе «Уэмбли» 29 апреля, меня освистали большинство зрителей. У Джошуа было явное преимущество дома, как у англичанина. Но когда я покидал ринг, у меня словно мурашки пробежали по коже. Мне стоя аплодировали десятки тысяч людей, которые перед боем хотели, чтобы меня побили.

Я чувствовал энтузиазм, вдохновение и уважение: меня, моего выступления, моей честной борьбы и моего бокса в целом. Ничего лучшего я не мог бы и пожелать.

Возможно, вы также знакомы с этой ситуацией: вы отлично подготовились к задаче, отдали ей всего себя и продумали все возможные варианты развития событий. Но вы не достигли своей цели. Спросите себя, а не приобрели ли вы что-то другое - что-то гораздо более ценное? Позвольте этой мысли развиваться и попытайтесь увидеть что-то ценное в вашей неудаче. Если работодатель, о котором вы мечтали, отверг вас, теперь у вас может быть открытым путь к своему собственному бизнесу. Или работа, которая ускользнула от вас, может позволить вам сосредоточиться на определенных областях бизнеса, заняться которыми у вас раньше не хватало мужества. Оставайтесь непредвзятыми и признавайте успехи - даже если они будут выглядеть иначе, чем вы ожидали.

В конце концов, верно одно: вы - движущая сила.

Владимир Кличко