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Майк ТАЙСОН: «Макгрегор не в состоянии выиграть в боксерском поединке»

Бывший супертяжеловес поделился мнением о бое Мейвезер – Макгрегор

  • 03.06.2017 09:36
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Метки
empirenews.net, Майк Тайсон
© empirenews.net, Майк Тайсон

Несмотря на то, что в последние годы легендарный супертяжеловес Майк Тайсон увлёкся посещением шоу UFC, шансов на успех нынешней звезды промоушена Конора Макгрегора (21-3) в боксёрском поединке против экс-лидера pound-for-pound Флойда Мейвезера (49-0, 26 КО) он в упор не видит. Если такой бой всё-таки будет организован, конечно.

«Я не считаю, что такой бой может навредить боксу, — сказал Майк в эфире Sirius XM 93. — Единственное, как он может подмочить репутацию бокса, это если Макгрегор решит побоксировать с Флойдом: Конор будет выглядеть реально смешно. Но вот если бы он вышел и дрался с ним, как в UFC, то могло бы получиться интересно».

Однако стороны всё же договариваются насчёт боксёрского поединка, а не ММАшного. Это, по мнению Тайсона, печально.

«Макгрегор не в состоянии выиграть в боксёрском поединке», — коротко и ясно сказал он, добавив всё же, что зрители всё равно выложат деньги, чтобы увидеть такую встречу.

«Когда двое дерутся, народ за такое платит», — изрёк мудрость Майк.

Источник — vringe.com

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