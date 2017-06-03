Майк ТАЙСОН: «Макгрегор не в состоянии выиграть в боксерском поединке»

Точно, Тайсона, Феррейру и Патрика - в усиление нападения. Остальные (Исмаили, Фред, Срна, Азевед...

Не не так, сильными являются только бразильцы шахтера, остальные позорят страну. Лишнее тому подт...

Не знаю как он собирается вернуть зрителей на стадион думаю у многих появится полное отвращение к...

И заканчивай истерить.Может тебя это удивит конечно,но люди,чье мнение не совпадает с твоим,не об...