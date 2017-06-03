Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лукас Браун нокаутировал Мэттью Грира

Австралиец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде

  • 03.06.2017 15:12
  • 166 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Лукас Браун
© klitschko-brothers.com. Лукас Браун

Австралийский супертяжеловес Лукас Браун (25-0, 22 КО) одержал победу техническим нокаутом во втором раунде в бою с американцем Мэттью Гриром (16-21, 13 КО), известным любителям бокса своими досрочными поражениями от Деонтея Уайлдера, Хьюи Фьюри, Энди Руиса, Шеннона Бриггса и других.

Для Мэттью Грира это поражение стало уже десятым подряд, а вот для Лукаса Брауна победа в сегодняшнем бою стала первой с марта 2016 года, когда он остановил в десятом раунде Руслана Чагаева, но после был пойман на употреблении запрещенных препаратов.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.