Лукас Браун нокаутировал Мэттью Грира

Австралийский супертяжеловес Лукас Браун (25-0, 22 КО) одержал победу техническим нокаутом во втором раунде в бою с американцем Мэттью Гриром (16-21, 13 КО), известным любителям бокса своими досрочными поражениями от Деонтея Уайлдера, Хьюи Фьюри, Энди Руиса, Шеннона Бриггса и других.



Для Мэттью Грира это поражение стало уже десятым подряд, а вот для Лукаса Брауна победа в сегодняшнем бою стала первой с марта 2016 года, когда он остановил в десятом раунде Руслана Чагаева, но после был пойман на употреблении запрещенных препаратов.