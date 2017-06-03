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Тони Йока победно дебютировал в профессионалах

Олимпийский чемпион 2016 во втором раунде нокаутировав небитого ранее американца Трэвиса Кларка

  • 03.06.2017 16:38
  • 199 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Трэвис Кларк и Тони Йока
© klitschko-brothers.com. Трэвис Кларк и Тони Йока

Олимпийский чемпион 2016 года в супертяжелом весе, французский боксер Тони Йока, проводивший в пятницу вечером свой первый поединок в профси, успешно дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав во втором раунде гораздно более опытного и небитого ранее американца Трэвиса Кларка (12-1, 8 КО).

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    NICOLAOS1991
    online
      NICOLAOS1991, 03.06.2017 17:02
    0
    Олимпийский Чемпион и Чемпион Мира - перспективный малый. Не имеет смысла мариновать его на мешках. Надо выводить его к 10-12 бою на мегафайт с Джошуа.
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