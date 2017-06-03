Олимпийский чемпион 2016 года в супертяжелом весе, французский боксер Тони Йока, проводивший в пятницу вечером свой первый поединок в профси, успешно дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав во втором раунде гораздно более опытного и небитого ранее американца Трэвиса Кларка (12-1, 8 КО).
Источник — Klitschko-brothers
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