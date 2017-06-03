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Дэвид Хэй остался без тренера

Британский боксер принял решение прекратить сотрудничество с Шейном Макгиганом

  • 03.06.2017 17:25
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klitschko-brothers.com. Шейн Макгиган и Дэвид Хэй
© klitschko-brothers.com. Шейн Макгиган и Дэвид Хэй

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй, в своем последнем бою сенсационно досрочно проигравший обладателю титула WBC в крузевейте Тони Беллью, принял решение прекратить сотрудничество с тренером Шейном Макгиганом.

Об этом Хэй сообщил в пресс-релизе своей промоутерской компании, опубликовав его на своей странице в одной из социальных сетей. Позже эту информацию подтвердил и Макгиган, заявив, что они остаются друзьями с Хэем, однако уже не будут сотрудничать.

«Я по-прежнему глубоко благодарен Шейну, что он сыграл ключевую роль в моем возвращении в профессиональный бокс. Я буду всегда благодарен за его тяжелую работу и опеку. Я не был бы тем кем сейчас, если бы не он. Желаю, чтобы Шейн, его компания были счастливы в будущем - у них будут несколько невероятных месяцев», - объяснил свое решение Хэй.

Отметим, что помимо Хэя Макгиган работал и работает с несколькими британскими чемпионами, в том числе и с Джорджем Гроувзом, который, победив на прошлой неделе россиянина Федора Чудинова, выиграл титул WBA суперсреднем весе.

Источник — Klitschko-brothers

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