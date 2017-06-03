Дэвид Хэй остался без тренера

Тут всё ясно! Волынь и Днепр вылетели, это уже, -12 очков. Да ещё неуступчивый мариуполь. Так же ...

Я считаю что нужно играть в Мариуполе.Все команды первой лиги играли,а мы что,особенные?P.S.Болел...

Одно дело расстрелять команду первой лиги и совсем другое - всем известный клуб?! Ты вообще адекв...