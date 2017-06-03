Ломаченко обратился к Порошенко по делу убийства Сергея Лащенко

Чемпион мира во 2-м полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой обеспечить честный и прозрачный суд над подозреваемым Бабеком Гасановым, который подозревается в убийстве Сергея Лащенко.
Напомним, Лащенко – мастер спорта международного класса по тайскому боксу и чемпион Европы. Его убили в апреле 2015 года. Главный подозреваемый по делу Бабек Гасанов был задержан в России и с помощью Интерпола был передан в Украину.
Полную версию обращения к президенту читайте ниже:
Источник — Facebook.com
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