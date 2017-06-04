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Стивенсон остановил Фонфару во втором раунде

Адонис Стивенсон не оставил шансов поляку Анджею Фонфаре в матче-реванше

  • 04.06.2017 10:45
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sportobzor.ru
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Чемпион WBC Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) не оставил шансов польскому боксеру Анджею Фонфаре (29-5, 17 КО) во время реванша, который прошел в ночь с 3-го на 4-е июня в Монреале в зале Bell Centre.
 
В этом поединке Фонфара был намерен завоевать пояс Стивенсона в полутяжелом весе и взять реванш за предыдущее поражение в 2014 году. Однако поляку не удалось реализовать свои планы. Уже в первом раунде канадский боксер отправил оппонента в нокдаун, а во второй трехминутке рефери принял решение остановить бой, дабы спасти здоровье Фонфары – поляк не выдержал шквал ударов от Стивенсона, в том числе его «коронный» левый.
 
Отметим, что после победы над поляком канадский боксер намерен провести объединительный бой с победителем противостояния Андре Уорд – Сергей Ковалев. 

Источник — Xsport

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