Стивенсон остановил Фонфару во втором раунде

Чемпион WBC Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) не оставил шансов польскому боксеру Анджею Фонфаре (29-5, 17 КО) во время реванша, который прошел в ночь с 3-го на 4-е июня в Монреале в зале Bell Centre.

В этом поединке Фонфара был намерен завоевать пояс Стивенсона в полутяжелом весе и взять реванш за предыдущее поражение в 2014 году. Однако поляку не удалось реализовать свои планы. Уже в первом раунде канадский боксер отправил оппонента в нокдаун, а во второй трехминутке рефери принял решение остановить бой, дабы спасти здоровье Фонфары – поляк не выдержал шквал ударов от Стивенсона, в том числе его «коронный» левый.

Отметим, что после победы над поляком канадский боксер намерен провести объединительный бой с победителем противостояния Андре Уорд – Сергей Ковалев.