Хьюи ФЬЮРИ: «Тайсон вернется, до драться с ним мы не будем»

Двоюродный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Хью Фьюри, который из-за травмы пропустил титульный бой с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером, заявил, что постарается устроить поединок с новозеландцем в Манчестере, а также признался, что он с «Цыганским Королем» хотят повторить боксерскую историю братьев Кличко.

По мнению Хью Фьюри, Паркер не сможет устоять перед соблазном заработать самый большой гонорар в своей карьере и потому с радостью примет приглашение драться в Манчестере.



«Думаю, есть большая вероятность, что Паркер приедет в Великобританию для защиты своего титула в бою со мной, и это станет хорошей новостью британских болельщиков. Теперь Британия - мировая боксерская столица, особенно, если говорить о супертяжелом весе. Многие бойцы и чемпионы готовы приехать сюда, чтобы драться. До недавнего времени США были главным пунктом назначения всех бойцов, но сейчас есть большой крен в сторону Британии, и это здорово для спорта, - цитирует Фьюри Express. - Кличко приехал сюда, чтобы сразиться с Джошуа, Уайлдер хочет устроить здесь бой, Паркер тоже не против драться в Британии».



Как отметил Фьюри, он полностью уверен в своей победе в возможном поединке, а также в том, что его двоюродный брат вернется на ринг. «В принципе неважно, где я буду сражаться с Паркером. Я знаю свои возможности, трезво оцениваю силы и уверен, что смогу выиграть титул чемпиона мира. Не люблю считать цыплят, но очевидный стимул для победы над Паркером – возможные объединительные большие бои. Например, с Джошуа или Уайлдером. Уверен, что вскоре на ринг вернется и Тайсон, чтобы заполучить утраченные пояса, но мы никогда не будем драться друг с другом. Мы просто будем править дивизионом, поделив пояса».