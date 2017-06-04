Деонтей УАЙЛДЕР: «Я никогда не был нокаутирован в спаррингах с Кличко»

Действующий обладатель титула WBC в супертяжелом весе, американский боксер Деонтей Уайлдер ответил экс-чемпиону мира в крузервейте, а ныне эксперту телеканала Sky Sports Джонни Нельсону, заявившему, что Владимир Кличко несколько раз нокаутировал американца, во время его пребывания в тренировочном лагере украинца.

По словам Уайлдера, он никогда не был в нокауте во время тренировочных боев с украинцем. И тем более, после удара по корпусу. «Нельсон сказал, что Кличко во время спаррингов нокаутировал меня и отправил на настил ринга ударом в корпус. Но не забывайте, что Кличко не нокаутировал никого ударом по корпусу долгих одиннадцать лет, — цитирует Уайлдера BoxingScene. — Внезапно это должно было произойти в бою со мной? Почему именно со мной? Почему именно я должен был упасть в спарринге? Да, я был тренировочном лагере Кличко, и я хорошо относился ко всем. Вдруг появляется эта загадочная история обо мне и Кличко, об этих нокаутах. Пожалуйста, людям просто точно скучно. Но я не тот человек, который распространяет слухи и тем более ложь».



«Ты говоришь, что побывав на бое Джошуа – Кличко, на котором присутствовали 90 000 зрителей, я изменил свое отношение к возможному поединку с англичанином. О чем ты говоришь? После боя у меня осталось такое же отношение, как и в тот момент, когда я только ступил на вашу землю. Ты сказал, что после того, как я увидел победу Джошуа над Кличко, я понял, что мой возможный бой с вашим чемпионом будет нелегким. Чувак, о чем ты говоришь? Какая разница между победой Фьюри над Кличко и выигрышем Джошуа у украинца. Если я что-то и думаю, то только о том, что смогу стать абсолютным чемпионом мира. Не обманывай людей, Джонни. Лучше скажи правду. Что я думал, когда увидел бой Джошуа – Кличко? Только о том, что я надеру Энтони задницу, как Норберт Экасси надрал твою Джонни в 1992 году. Бокс, возможно, и появился в Великобритании, но эти ремни вернуться в США, поверьте мне».