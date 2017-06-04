Леннокс ЛЬЮИС: «Если ты – чемпион, то должен сражаться по всему миру»

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, британский боксер Леннокс Льюис рассказал, что нужно делать обладателям поясов в современном боксе, чтобы заполучить уважение и признание фанатов этого вида спорта.

Легендарный британский боксер, проводивший свои поединки в Англии, Ирландии, Канаде, США и ЮАР, заявил, что настоящий чемпион должен драться по всему миру. География боев, по признанию Льюиса, признанного величайшим британским боксером из здравствующих и поныне (Леннокс в «общем зачете» проиграл только Джимми Уайлду, умершему в 1969-м году), помогла ему завоевать уважение фанатов.

«Считаю, что если ты - чемпион мира, то должен сражаться по всему миру. Это сделает вас как бойца и как человека. Ты можешь быть суперпопулярным в Британии, но приехав в Америку, понимаешь, что никто тебя тут не знает, - цитирует Льюиса The Sun. - Важно сражаться в других местах. Это историческая штука. Мухаммед Али сражался в Африке, именно поэтому я хотел провести бой на этом континенте, что в итоге и сделал. Зато теперь, куда я не приехал бы, встречаю своих фанатов. Когда я только начинал драться в Америке, меня часто освистывали, меня часто освистали болельщики, потому что я был британцем, приехавшим в их страну. Но когда я стал побеждать, они сказали: «Отлично, он хороший Брит! Он хорошо держится». Они приняли меня как хорошего бойца».

Что касается рейтинга лучших британских боксеров, то, по словам Льюиса, он горд находиться на вершине этого списка. «Для меня большая честь считаться лучшим британским боксером из числа здравствующих на данный момент. Даже просто быть в этом рейтинге – большая честь. Много хороших боксеров вы можете найти в этом рейтинге, и я рад, что оказался на вершине списка».