Андре УОРД: «В бою с Ковалевым я собираюсь хорошенько повеселиться»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе 33-летний американец Андре Уорд продолжает подготовку к намеченному на 17 июня реваншу с экс-чемпионом мира в этом же весе 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым и обещает хорошенько повеселиться во время боя.

«Вы увидите бойца, который выходит на другой уровень, — сказал Уорд в интервью ESPN о своем реванше с Ковалевым. — Я собираюсь хорошенько повеселиться там. Я буду наслаждаться боем. По правде говоря, мне не было очень весело в первом бою. Сейчас, в тренировочном лагере, я делаю многое из того, что не делал уже долгое время, и я чувствую себя отлично и вижу, что мои ноги вернулись ко мне».