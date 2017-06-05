Промоутер Джошуа: «Кличко не откажется от таких денег»

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что пока Владимир Кличко не озвучил свое решение относительно повторного поединка с его подопечным, команда британца не будет рассматривать другие варианты относительно организации ближайшего боя.

Сейчас же, по словам Хирна, команда Джошуа занята выбором места для возможного поединка. «Мы рассматриваем все потенциальные города для реванша. Но сейчас мы будем определять место и дату, - рассказал Хирн в интервью Boxing News. – Но до тех пор, пока Кличко не отказался от возможного матча-реванша, сказав: «Нет, я ухожу на пенсию», мы движемся вперед. Бернд Бенте встретится с Владимиром на этой неделе. Количество предложений, которые мы получаем от разных городов, готовых принять бой Энтони с Кличко, говорит о том, что на кону будут действительно очень большие деньги, и я не думаю, что Владимир откажется от них. Но даже если абстрагироваться от денежного вопроса, мне кажется, Кличко считает, что Джошуа был у него в руках в пятом или шестом раундах. Он получил хорошие отзывы после этого поединка, так почему бы не организовать еще один бой?».

Что касается возможного боя Джошуа с болгарином Кубратом Пулевым, который является официальным претендентом по линии IBF, Хирн уверен, что рано или поздно поединок с ним состоится, но а сейчас все ждут решения Международной боксерской федерации, которое должно быть на этой неделе.

«Уверен, что Джошуа будет драться с Пулевым. Мы должны это сделать и сделаем. Если у нас будет реванш с Кличко, то после него – поединок с Пулевым».

Комментируя информацию о возможном проведении потенциального матча реванше между Джошуа и Кличко в Кардиффе, на стадионе «Миллениум», Хирн отметил, что этот вариант не окончателен, а среди желающих принять этот бой появилась Нигерия.

«Мы рассматриваем США, Нигерию, Дубай или Кардифф, - заявил Хирн. - Кардифф - не лидер в финансовом отношении. Деньги, которые предлагают другие города, огромны. Но там есть ряд проблем. Это новые рынки для нас. Да, фраза бой в Лагосе – звучит великолепно, но реально это очень сложно. Да, вы должны смотреть на деньги, не так ли? Но не стоит забывать и о безопасности. В финансовом отношении есть намного лучшие предложения, чем Кардифф, но мы знаем, что Великобритания – проверенный вариант. Мы организовывали бои здесь и прежде, это привычный часовой пояс. Поэтому мы не хотим раскачивать лодку».