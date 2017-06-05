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Энтони Джошуа станет промоутером

Британский боксер возьмет под опеку Джошуа Буатси

  • 05.06.2017 22:41
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klitschko-brothers.com. Джошуа Буатси
© klitschko-brothers.com. Джошуа Буатси

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, судя по всему, старается идти по стопам братьев Кличко. Еще одним шагом британца, вполне вероятно, станет продвижение и развитие собственной промоутерской компании.

Во всяком случае, как сообщают британские СМИ, Энтони готов взять под свою опеку бронзового призера Олимпиады в Рио в полутяжелом весе Джошуа Буатси, который решил перейти в профессионалы, подписав контракт с Matchroom, представляющей интересы Джошуа, и дебютирует в новом качестве 1 июля. В планах подопечного Энтони, у которого есть
собственная управляющая компания AJ Boxing - восемь боев в первый год профи-карьеры.

Буатси настойчиво звали в профи сразу после Игр в Рио, однако он взял перерыв, чтобы закончить обучении в области спортивной науки и менеджмента в университете Святой Марии. В Matchroom Буатси присоединится к своим партнерам по олимпийской сборной Британии - Лоуренсу Околи и Джошу Келли.


«Моя мама говорила, что вначале надо получить образование, - цитирует Буатси  The Sun. – Но бокс – это все для меня. Даже на встречу с журналистами я пришел после утренней пробежки. Пусть мама не обижается, но учеба была для меня планом «Б». Планом «А» всегда оставался бокс. Это тяжелый вид спорта, но я готов. Мне многое предстоит узнать, но я проголодался».

Эдди Хирн, представляющий интересы в том числе и Энтони Джошуа, заявил, что у Буатси большое будущее. «У нас - выдающийся талант, он будет боксировать на всех наших главных шоу, и мы будем вести его к вершинам».

Источник — Klitschko-brothers

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