Майки ГАРСИЯ: «После Бронера я готов обсудить бой против Пакьяо»

Чемпион мира по версии WBC в легком весе 29-летний американец Мигель Анхель «Майки» Гарсия проведет свой следующий поединок на категорию выше против 27-летнего американца Эдриэна Бронера. Если 29 июля Гарсия победит, то это может открыть двери к бою против 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо, который 2 июля встретится с 29-летним австралийцем Джеффом Хорном. Гарсия готов сесть за стол переговоров.

«У Пакьяо уже не осталось соперников, чтобы генерировать большие деньги, — заявил Гарсия. — В случае с Хорном они ожидают, что они заполнят стадион [55 тысяч мест], и это позволит оплатить гарантированный гонорар Пакьяо. С другими он такого сделать не может. Я слышал, что они упоминают мое имя, но пока что они его только используют. Все пользуются моим именем от 130 до 147 фунтов. Почему? Возможно, они ожидают, что в ближайшее время я смогу стать суперзвездой. Но если Top Rank всерьез говорят об этом бое, то после того, как он проведет бой с Хорном, а я проведу бой с Бронером, мы можем обсудить наш поединок».