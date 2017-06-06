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Бой Кличко — Джошуа может пройти в Нигерии

Также матч-реванш может состояться в Кардиффе, Дубае или США

  • 06.06.2017 09:23
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KP.UA
© KP.UA
На этой неделе может что-то проясниться по поводу матча-реванша Кличко — Джошуа. Промоутер британского боксера Эдди Хирн, заявил, что в эти дни Бернд Бенте будет встречаться с Владимиром, чтобы узнать о его дальнейших планах.
 
Хирн не сомневается, что Кличко согласиться на второй бой с Джошуа, поскольку на кону будут стоять огромные деньги.
 
Хирн подтвердил, что основной ареной для потенциального реванша рассматривается стадион «Миллениум» в Кардиффе, который принимал в этом году финал Лиги чемпионов.
 
Однако, этот вариант не окончательный. Поскольку другие города предлагают огромные деньги.
 
«Мы рассматриваем США, Нигерию, Дубай и Кардифф, — признался промоутер Джошуа. Кардифф — не лидер в финансовом плане. Да, бой в Лагосе – звучит великолепно, но реально очень сложно организовать такой поединок на новом рынке. А Великобритания – проверенный вариант».
 
Напомним, что первый поединок между Джошуа и Кличко состоялся 29 апреля в Лондоне на «Уэмбли». В пятом раунде Энтони отправил в нокдаун украинца, а в шестом — Владимир отомстил нокдауном. Но все-таки победу праздновал Джошуа, победив в 11 раунде техническим нокаутом. Британец владеет чемпионскими поясами WBA, IBF, IBO.

Источник — Boxing-mma.com

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