Бой Кличко — Джошуа может пройти в Нигерии

На этой неделе может что-то проясниться по поводу матча-реванша Кличко — Джошуа. Промоутер британского боксера Эдди Хирн, заявил, что в эти дни Бернд Бенте будет встречаться с Владимиром, чтобы узнать о его дальнейших планах.

Хирн не сомневается, что Кличко согласиться на второй бой с Джошуа, поскольку на кону будут стоять огромные деньги.

Хирн подтвердил, что основной ареной для потенциального реванша рассматривается стадион «Миллениум» в Кардиффе, который принимал в этом году финал Лиги чемпионов.

Однако, этот вариант не окончательный. Поскольку другие города предлагают огромные деньги.

«Мы рассматриваем США, Нигерию, Дубай и Кардифф, — признался промоутер Джошуа. Кардифф — не лидер в финансовом плане. Да, бой в Лагосе – звучит великолепно, но реально очень сложно организовать такой поединок на новом рынке. А Великобритания – проверенный вариант».

Напомним, что первый поединок между Джошуа и Кличко состоялся 29 апреля в Лондоне на «Уэмбли». В пятом раунде Энтони отправил в нокдаун украинца, а в шестом — Владимир отомстил нокдауном. Но все-таки победу праздновал Джошуа, победив в 11 раунде техническим нокаутом. Британец владеет чемпионскими поясами WBA, IBF, IBO.