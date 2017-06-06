Бой Кличко — Джошуа может пройти в Нигерии

На этой неделе может что-то проясниться по поводу матча-реванша Кличко — Джошуа. Промоутер британского боксера Эдди Хирн, заявил, что в эти дни Бернд Бенте будет встречаться с Владимиром, чтобы узнать о его дальнейших планах.
Хирн не сомневается, что Кличко согласиться на второй бой с Джошуа, поскольку на кону будут стоять огромные деньги.
Хирн подтвердил, что основной ареной для потенциального реванша рассматривается стадион «Миллениум» в Кардиффе, который принимал в этом году финал Лиги чемпионов.
Однако, этот вариант не окончательный. Поскольку другие города предлагают огромные деньги.
«Мы рассматриваем США, Нигерию, Дубай и Кардифф, — признался промоутер Джошуа. Кардифф — не лидер в финансовом плане. Да, бой в Лагосе – звучит великолепно, но реально очень сложно организовать такой поединок на новом рынке. А Великобритания – проверенный вариант».
Напомним, что первый поединок между Джошуа и Кличко состоялся 29 апреля в Лондоне на «Уэмбли». В пятом раунде Энтони отправил в нокдаун украинца, а в шестом — Владимир отомстил нокдауном. Но все-таки победу праздновал Джошуа, победив в 11 раунде техническим нокаутом. Британец владеет чемпионскими поясами WBA, IBF, IBO.
Источник — Boxing-mma.com
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