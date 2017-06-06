Майк ТАЙСОН: «Джошуа поразил меня в бою с Кличко»

Легендарный американский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что действующий обладатель титулов IBF, WBA и IBO в дивизионе Энтони Джошуа очень впечатлил его в состоявшемся 29 апреля поединке против Владимира Кличко.

Правда, по мнению Тайсона, истерия, которая сейчас развернулась вокруг британского боксера, может сыграть с Энтони злую шутку. По словам «Железного Майка», Джошуа надо сосредоточиться исключительно на боксе, выбросив все лишнее из головы.

«Джошуа – отличный боец, с тяжелым ударом и великолепной скоростью для такого большого парня. У него хороший потенциал и отличные перспективы. Но на Джошуа сейчас очень много давления. Я был в Дубае и видел огромные постеры с его фотографиями, - рассказал Тайсон в интервью BBC Radio 5 live. – Супертяжелый вес обычно делает людей сумасшедшими, вы сами знаете это. Но это очень похоже на терновый венец. Все хотят использовать вас для чего-то. Это как быть президентом Соединенных Штатов Америки. Джошуа должен сосредоточиться исключительно на боксе. Когда вы начинаете думать о деньгах, о девушках или о чем-то еще, вы проигрываете. Все просто – вы можете сделать это, когда завершите боксерскую карьеру. Посмотрим, сможет ли Джошуа справиться с этим. Сейчас его время. Я, конечно, могу ошибаться, я не пророк в боксе, но Джошуа поразил меня в бою с Кличко».