Тони БЕЛЛЬЮ: «Выбираю соперника между Хэем, Паркером и Уайлдером»

Обладетель титула WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью, в своем последнем бою досрочно победивший экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, рассказал о своих дальнейших планах.
Беллью, который ранее заявлял о возможном уходе из бокса, признался, что в нынешнем году планирует провести еще один бой.
«Я вернусь в ринг до конца года, - рассказал Беллью в интервью BoxingScene. – Моим соперником, надеюсь, станет Хэй или Паркер. Уайлдер тоже находится на моей орбите, именно поэтому я обращался к нему. Так что мой следующий бой будет с кем-то из этой троицы. Это определенно. У меня с Хэем есть незаконченный бизнес, но, честно говоря, я хочу стать чемпионом мира в супертяжелом весе, поэтому я предпочитаю Паркера».
Источник — Klitschko-brothers
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