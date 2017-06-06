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Тони БЕЛЛЬЮ: «Выбираю соперника между Хэем, Паркером и Уайлдером»

Британский боксер вернется в ринг в ноябре или декабре

  • 06.06.2017 18:30
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klitschko-brothers.com.
© klitschko-brothers.com.

Обладетель титула WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью, в своем последнем бою досрочно победивший экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, рассказал о своих дальнейших планах.

Беллью, который ранее заявлял о возможном уходе из бокса, признался, что в нынешнем году планирует провести еще один бой.

«Я вернусь в ринг до конца года, - рассказал Беллью в интервью BoxingScene. – Моим соперником, надеюсь, станет Хэй или Паркер. Уайлдер тоже находится на моей орбите, именно поэтому я обращался к нему. Так что мой следующий бой будет с кем-то из этой троицы. Это определенно. У меня с Хэем  есть незаконченный бизнес, но, честно говоря, я хочу стать чемпионом мира в супертяжелом весе, поэтому я предпочитаю Паркера».

Источник — Klitschko-brothers

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