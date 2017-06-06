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Усик проведет следующий бой в Одессе

Поединок состоится в конце августа на футбольном стадионе

  • 06.06.2017 20:40
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boxingscene.com. Александр Усик
© boxingscene.com. Александр Усик

Исполнительный директор промоутерской компании К2 Promotions Том Леффлер в комментарии ESPN подтвердил, что боксер этой компании, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александ Усик проведет свой следующий бой в конце августа в Одессе на футбольном стадионе.

«Украинские болельщики с нетерпением ждут его возвращения», - добавил Леффлер.

Источник — Boxingnews

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