Усик проведет следующий бой в Одессе

Исполнительный директор промоутерской компании К2 Promotions Том Леффлер в комментарии ESPN подтвердил, что боксер этой компании, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александ Усик проведет свой следующий бой в конце августа в Одессе на футбольном стадионе.
«Украинские болельщики с нетерпением ждут его возвращения», - добавил Леффлер.
Источник — Boxingnews
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