IBF дала отсрочку Джошуа для проведения матча-реванша с Кличко

Международная боксерская федерация (IBF) предоставила отсрочку чемпиону по своей версии в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа от проведения обязательной защиты с болгарином Кубратом Пулевым в пользу матча-реванша против украинца Владимира Кличко. Согласно решению IBF, матч-реванш Джошуа-Кличко должен состояться до 2 декабря.

Стоит отметить, что Владимир Кличко еще не заявлял, воспользуется ли он своим правом на реванш, однако промоутер Джошуа Эдди Хирн считает, что он сделает это.