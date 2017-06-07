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IBF дала отсрочку Джошуа для проведения матча-реванша с Кличко

Бой должен состояться до 2-го декабря

  • 07.06.2017 11:49
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Метки
Чемпионат
© Чемпионат
Международная боксерская федерация (IBF) предоставила отсрочку чемпиону по своей версии в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа от проведения обязательной защиты с болгарином Кубратом Пулевым в пользу матча-реванша против украинца Владимира Кличко. Согласно решению IBF, матч-реванш Джошуа-Кличко должен состояться до 2 декабря.
 
Стоит отметить, что Владимир Кличко еще не заявлял, воспользуется ли он своим правом на реванш, однако промоутер Джошуа Эдди Хирн считает, что он сделает это.

Источник — Allboxing.ru

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