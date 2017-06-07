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Денис Беринчик в шестом бою сразится с экс-чемпионом мира

Соперником украинца станет венесуэлец Лоренцо Парра

  • 07.06.2017 15:29
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  • 1 комментария
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boxnews.com.ua. Денис Беринчик
© boxnews.com.ua. Денис Беринчик

Соперником перспективного украинского легковеса Дениса Беринчика (5-0, 3 КО) в его шестом бою на профессиональном ринге станет не бельгиец Абдул-Азиз Исса Гарба (4-0, 3 КО), как планировалось ранее, а бывший чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе венесуэлец Лоренцо Парра (32-10-2, 19 КО).

Лоренцо Парра завоевал чемпионский титул WBA в легчайшем весе в декабре 2003 года в бою с пуэрториканем Эриком Морелем, после чего пять раз защитил его, пока не потерял его в марте 2007 года в бою с японцем Такефуми Сакатой.

В последние годы Лоренцо Парра выступает неудачно - последние шесть боев он проиграл, правда каждый из них - по очкам.

Бой Дениса Беринчика с Лоренцо Паррой состоится 10 июня в венгерском городе Будакалаш.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Ossa8860
      Ossa8860, 07.06.2017 16:07
    0
    Экс-чемпиону ещё даже сорока лет не исполнилось, но он уже вышел в тираж...
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