Денис Беринчик в шестом бою сразится с экс-чемпионом мира

Соперником перспективного украинского легковеса Дениса Беринчика (5-0, 3 КО) в его шестом бою на профессиональном ринге станет не бельгиец Абдул-Азиз Исса Гарба (4-0, 3 КО), как планировалось ранее, а бывший чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе венесуэлец Лоренцо Парра (32-10-2, 19 КО).



Лоренцо Парра завоевал чемпионский титул WBA в легчайшем весе в декабре 2003 года в бою с пуэрториканем Эриком Морелем, после чего пять раз защитил его, пока не потерял его в марте 2007 года в бою с японцем Такефуми Сакатой.



В последние годы Лоренцо Парра выступает неудачно - последние шесть боев он проиграл, правда каждый из них - по очкам.



Бой Дениса Беринчика с Лоренцо Паррой состоится 10 июня в венгерском городе Будакалаш.