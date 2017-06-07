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Эдди ХИРН: «Оптимальный вариант для Беллью – реванш с Хэем»

Промоутер британского боксера – о планах своего подопечного

  • 07.06.2017 15:45
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Эдди Хирн, представляющий интересы обладателя титула WBC в крузервейте Тони Беллью, который в марте сенсационно досрочно победил экс-чемпиона в супертяжелом весе Дэвида Хэя, заявил, что реванш с последним – приоритетный вариант для его подопечного.

По мнению промоутера, повторный бой с Хэем будет очень прибыльным и вызовет огромный интерес в Британии. «Думаю, что тремя вариантам для Беллью являются Паркер, Хэй и Уайлдер, - цитирует Хирна Sky Sports. – С командами этих боксеров мы будем встречаться в течении нескольких следующих недель. Но лично для меня лучший бой и в финансовом плане, и в плане интереса публики – повторный поединок против Дэвида Хэя. Да, этот бой не принесет титула в супертяжелом весе, о котором говорит Тони, но если он второй раз выиграет у Хэя, то, уверен, получил шанс сразиться за пояс в супертяжелом дивизионе.
 
Как отметил Хирн, Беллью не слишком охотно принял некоторые условия первого боя, поэтому будет составлять более выгодный контракт на матч-реванш. «В контракте на первый поединок было достаточно пунктов, которые не устраивали Тони, и он хочет уважения при подписании соглашения на повторный бой. Если он увидит, что его условия приняты, а это должно быть сделано, так как он выиграл первый бой, тогда, думаю, реванш с Хэем – самое вероятное развитие событий. Но, повторюсь, это долгий путь. Тони хочет сражаться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, но он также хочет дать болельщикам то, что они хотят. Думаю, многие хотели бы видеть второй бой Беллью – Хэй».

Источник — Klitschko-brothers

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