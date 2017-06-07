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Владимир КЛИЧКО: «Свое решение объявлю через две недели»

Украинский боксер еще не знает, будет ли он проводить бой-реванш с Энтони Джошуа

  • 07.06.2017 20:50
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что пока еще не принял решения относительно возможного матча-реванша с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, намереваясь все хорошо взвесить, прежде чем огласить свою позицию.

Об этом Владимир рассказал во время презентации своего бренда, состоявшейся 7 июня в Гамбурге. По сообщениям немецких СМИ, о своем решении Кличко должен объявить «примерно через две недели».

«У меня есть время, и я собираюсь им воспользоваться, - цитирует Владимира Bild. – Я обязательно сообщу, каким будет мой следующий шаг, но не сегодня. Канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что непростые вопросы требуют большого количества времени, чтобы принять верный ответ. В моем случае вы можете рассчитывать на «да» или «нет». Я получил много в бою с Джошуа».

Источник — Klitschko-brothers

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