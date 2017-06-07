Владимир КЛИЧКО: «Свое решение объявлю через две недели»

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что пока еще не принял решения относительно возможного матча-реванша с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, намереваясь все хорошо взвесить, прежде чем огласить свою позицию.

Об этом Владимир рассказал во время презентации своего бренда, состоявшейся 7 июня в Гамбурге. По сообщениям немецких СМИ, о своем решении Кличко должен объявить «примерно через две недели».

«У меня есть время, и я собираюсь им воспользоваться, - цитирует Владимира Bild. – Я обязательно сообщу, каким будет мой следующий шаг, но не сегодня. Канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что непростые вопросы требуют большого количества времени, чтобы принять верный ответ. В моем случае вы можете рассчитывать на «да» или «нет». Я получил много в бою с Джошуа».