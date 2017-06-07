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ТАЙСОН: «Кличко не смог побить Джошуа. Получится ли у Тайсона Фьюри?»

Легендарный боксер признался, что хочет увидеть поединок британских бойцов

  • 07.06.2017 21:46
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evzmonden.ro. Майк Тайсон
© evzmonden.ro. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Майк Тайсон в интервью BBC Radio 5 сказал, что наиболее интересным поединком среди боксеров супертяжелой весовой категории для него стал бы бой двух британцев - Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Вот этот бой я хотел бы увидеть! Некоторые люди, возможно, считают Тайсона Фьюри посмешищем, но он умеет драться. Он действительно хорошо сбалансирован, и Кличко так и не смог достать его своими ударами. Так что мне хотелось бы посмотреть, сможет ли это сделать Джошуа», - сказал Майк Тайсон.

Источник — Boxingnews

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