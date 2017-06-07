ТАЙСОН: «Кличко не смог побить Джошуа. Получится ли у Тайсона Фьюри?»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Майк Тайсон в интервью BBC Radio 5 сказал, что наиболее интересным поединком среди боксеров супертяжелой весовой категории для него стал бы бой двух британцев - Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Вот этот бой я хотел бы увидеть! Некоторые люди, возможно, считают Тайсона Фьюри посмешищем, но он умеет драться. Он действительно хорошо сбалансирован, и Кличко так и не смог достать его своими ударами. Так что мне хотелось бы посмотреть, сможет ли это сделать Джошуа», - сказал Майк Тайсон.