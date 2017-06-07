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Питер ФЬЮРИ: «Тайсон Фьюри – лучший супертяж в мировом боксе»

Британский боксер вернет все завоеванные пояса, уверен его тренер

  • 07.06.2017 23:17
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klitschko-brothers.com. Питер Фьюри
© klitschko-brothers.com. Питер Фьюри

Питер Фьюри, дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, лишившегося своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что его племянник вновь завоюет пояса по самым престижным версиям в мировом профессиональном боксе.

Об этом Питер Фьюри написал в своем твиттере, комментируя решение IBF предоставить отсрочку в обязательной защите ради возможного реванша с Кличко чемпиону мира по версии организации Энтони Джошуа.

«Тайсон Фьюри - лучший супертяжеловес в мировом боксе. Как только мы разберемся со всеми недоразумениями, мы, как команда, вернем все пояса», - отметил Фьюри-старший.

Питер пожелал удачи Энтони Джошуа в возможном реванше против Кличко, однако дал понять, что IBF поступила несправедливо, не дав такую же возможность Тайсону Фьюри, который отказался от обязательной защиты титула против Вячеслава Глазкова и был лишен пояса. «Все знают официальное решение. Мы все делали по правилам. Это 100 процентов. Потому что у нас также был матч-реванш, который они не учли», - написал Питер Фьюри.

Источник — Klitschko-brothers

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