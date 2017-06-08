Хелениус встретится с Льюисоном, Такам будет драться с Бакуриным

Гранадам и Осасунам он кладет покеры исправно, вот только с командами уровня ПСЖ и Юве гном уже н...

У нас каждый третий Месси , а как только едут за рубежом играть так сразу овощами становятся это ...

Вот это реальный уровень Коноплянки а то севилья,Шальке!

Хватит уже сиську мять, так и скажи, что зассал от боя и решил пойти в мэры Львова

Ещё один сепар. Я на Майдане был. Если бы не патриоты, то до в Украине до сих пор бы тиран янык п...

Я непідтримую тебе, Сеператизм і зрада це зовсім не те, Газпром спонсор клубу, по логіці він отри...