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Хелениус встретится с Льюисоном, Такам будет драться с Бакуриным

Боксеры определились со своими следующими соперниками

  • 08.06.2017 08:14
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ringside24.com. Роберт Хелениус
© ringside24.com. Роберт Хелениус

Следующим соперником бывшего чемпиона Европы в супертяжелом весе финна Роберта Хелениуса (24-1, 15 КО) станет британский боксер Ян Льюисон (12-3-1, 8 КО). Бой Хелениуса с Льюисоном состоится 17 июня в столице Эстонии Таллинне.

Определился со своим следующим соперником, и камерунский супертяжеловес Карлос Такам (34-3-1, 26 КО) - 17 июня в Италии он проведет бой с хорватским джорнименом Ивицей Бакуриным (27-11-1, 16 КО).

Источник — Boxingnews

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