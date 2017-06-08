Хелениус встретится с Льюисоном, Такам будет драться с Бакуриным

Следующим соперником бывшего чемпиона Европы в супертяжелом весе финна Роберта Хелениуса (24-1, 15 КО) станет британский боксер Ян Льюисон (12-3-1, 8 КО). Бой Хелениуса с Льюисоном состоится 17 июня в столице Эстонии Таллинне.
Определился со своим следующим соперником, и камерунский супертяжеловес Карлос Такам (34-3-1, 26 КО) - 17 июня в Италии он проведет бой с хорватским джорнименом Ивицей Бакуриным (27-11-1, 16 КО).
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.