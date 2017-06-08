Салидо недоволен финансовым предложением команды Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо пока не подписал контракт на бой-реванш с действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.
Как сообщает интернет-виидання Boxing Scene, причина задержки во времени состоит в том, что Салидо недоволен финансовыми условиями, предложенными ему командой Ломаченко - он ожидал совсем других цифр, но переговоры продолжаются, отмечает издание.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.