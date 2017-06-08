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Салидо недоволен финансовым предложением команды Ломаченко

Мексиканский боксер ожидал совсем другой суммы за бой-реванш

  • 08.06.2017 09:43
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boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо пока не подписал контракт на бой-реванш с действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.

Как сообщает интернет-виидання Boxing Scene, причина задержки во времени состоит в том, что Салидо недоволен финансовыми условиями, предложенными ему командой Ломаченко - он ожидал совсем других цифр, но переговоры продолжаются, отмечает издание.

Источник — Boxingnews

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