Салидо недоволен финансовым предложением команды Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо пока не подписал контракт на бой-реванш с действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.

Как сообщает интернет-виидання Boxing Scene, причина задержки во времени состоит в том, что Салидо недоволен финансовыми условиями, предложенными ему командой Ломаченко - он ожидал совсем других цифр, но переговоры продолжаются, отмечает издание.