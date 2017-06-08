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Forbes: Владимир Кличко за год заработал $21,5 миллион

Британский боксер Энтони Джошуа стал богаче на $22 миллиона

  • 08.06.2017 10:38
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Американский журнал Forbes обнародовал свой ежегодный список самых богатых спортсменов мира. В сотню богатейших спортсменов мира, возглавляемую Криштиану Роналду, Леброном Джеймсом и Лионелем Месси, вошли только три боксера – мексиканец Сауль Альварес, британец Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко.

По данным Forbes, Альварес заработал за прошлый год 28,5 миллионов долларов (27 - как гонорары за бои и 1,5 миллионов - как доход от рекламы). Он занимает 43-ю строчку рейтинга. Энтони Джошуа с доходом 22 миллиона долларов (18,5 - гонорары, 3,5 - реклама) оказался на 89-й строчке рейтинга, а Владимир Кличко с 21,5 млн. дол. (17,5 - гонорары, 4 - реклама) - на 98-й.

При этом стоит отметить, что эти цифры вызывают немало вопросов, и вот почему: если речь идет не о календарном году, а о 12-месячном периоде с мая 2016 по май 2017 года (а в ином случае Кличко и Джошуа в этот рейтинг не попали бы), то цифры гонораров не соответствуют действительности. Общеизвестно, что гонорары Владимира Кличко и Энтони Джошуа были распределены в пропорции 50 на 50, и это касается не только гарантированной части гонораров, но и процента от продажи телевизионных прав, рекламы и т.д.

Но если предположить, что Владимир Кличко и Энтони Джошуа заработали за свой бой по 17,5 миллионов долларов (хотя британские СМИ озвучивают сумму в 15 миллионов фунтов, что получится примерно на 2 млн. дол. больше), то, согласно данным Forbes, за бои с Домиником Бризилом и Эриком Молиной Энтони Джошуа заработал всего по полмиллиона долларов, что абсолютно не соответствует действительности – его гонорары за эти бои исчислялись несколькими миллионами, а не несколькими сотнями тысяч долларов.

Источник — Boxingnews

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