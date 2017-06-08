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Промоутер Джошуа: «Планируем реванш с Кличко, но ждем его решения»

После второго боя с украинцем британский боксер намерен встретиться с Кубратом Пулевым

  • 08.06.2017 11:52
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, почему реванш между его подопечным и Владимиром Кличко будет интересен для всех, а также объяснил, почему стадион «Миллениум» в Кардиффе считается оптимальным местом для проведения повторного поединка между британским и украинским боксерами.

По словам Хирна, ход событий в первом поединке Кличко – Джошуа, состоявшемся 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли», делает второй бой непредсказуемым.

«Матч-реванш будет увлекательным, поскольку Джошуа выйдет на бой, понимая, что Владимир его может нокаутировать, зная, что допустил ошибки в первом поединке. В тоже время, он знает, что и сам может нокаутировать Кличко. Все это знает и Владимир, - цитирует Хирна Sky Sports News HQ. – Вероятно, Кличко чувствует, что у него был шанс закончить первый поединок в пятом или шестом раундах и, возможно, он корит себя за это, и в следующий раз попытается надавать на газ».

Прокомментировал Хирн и решение IBF, позволившей его подопечному перенести обязательную защиту титула против официального претендента по линии организации Кубрата Пулева ради возможного поединка с Кличко. «Сейчас Энтони в такой ситуации, что ждет решения Владимира, и пока мы говорим: «Движемся вперед и планируем этот бой». Пока Джошуа в такой ситуации, что думает о двух своих следующих боях. Для него важно иметь план и стабильность, поскольку в боксе случается всякое, и мы не можем допустить, чтобы непредвиденные обстоятельства случились в карьере Энтони. Краткосрочное будущее на данный момент - безопасно. Похоже, у нас будет бой с Владимиром Кличко, а затем, весной следующего года - поединок с Пулевым».

Говоря о месте проведения возможно реванша против Кличко, Хирн вновь упомянул стадион «Миллениум» в Кардиффе. «У Энтони уже были бои в Уэльсе, организовать поединок на «Миллениуме» - определенно вариант. Но в то же время, это титул чемпиона мира в супертяжелом весе, и у Энтони есть планы и мечты о боях за границей. Сейчас или чуть позже – посмотрим».

Источник — Klitschko-brothers

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