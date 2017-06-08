Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Тяжело сказать, на каком мы находимся уровне»

Наставник сборной Украины по боксу в предверие чемпионата Европы, который состоится в Харькове с 14-го по 15-е июня рассказал о подготовке команды и задачах на турнир.

«Все идет по плану, трудимся. В сборной тренируются 20 человек - два состава. В пятницу после боевой практики назовём тот состав, который выступит на чемпионате Европы. Все живы-здоровы, выводим команд на пик формы

Наша команда неплохо выглядела на турнирах, но все же сложно сейчас говорить о задачах на чемпионат Европы. После Олимпийских игр обновились все команды и у нас также будут и опытные боксеры, и молодые. Тяжело сказать, на каком уровне относительно других сейчас находится наша команда. Все покажет турнир. Единственное, что могу сказать - парни будут все отдавать ради победы. Среди лидеров, как и всегда, Англия, Франция, Россия, Азербайджан, Германия, Румыния, но и в каждой маленькой команде могут быть хорошие боксеры.

В Харькове уже тренируются десять сборных - Украина, Азербайджан, Финляндия, Дания, Литва, Греция, Ирландия, Шотландия, Болгария, Испания. Не сомневаюсь, что Харьков справится с организацией чемпионата. Тут все очень серьезно готовятся к турниру. Те команды, которые уже приехали, очень довольны. Тренировочный процесс организован на высоком уровне. Здесь большой легкоатлетический манеж, который полностью отдали под бокс, поставили два ринга, а также отдали специализированный зал бокса, наладили питание, транспорт, живем в хорошей гостинице», - сказал Сосновский.