Автандил Хурцидзе арестован за связь с русской мафией

Грузинский средневес Автандил Хурцидзе арестован в Нью-Йорке из-за связей с русским преступным синдикатом. Полиция арестовало 33 членов синдиката и связанных с ним людей за рэкет, вымогательство, грабеж, наемные убийства, мошенничество, преступления, связанные с огнестрельным оружием и наркотиками.
Есть и заявление прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, в котором сообщается, что, по крайней мере некоторым из задержанных, предъявят обвинения по закону RICO (инвестирование полученных от рэкета капиталов).
Наказания, предусмотренные этим законом, намного строже, чем за отдельные предшествующие преступления. Результатом применения закона RICO было заключение руководителей американской мафии, ликвидация деятельности целых ОПГ.
«Сегодня нам сообщили, что обязательный претендент на бой с Билли Джо Сондерсом, Автандил Хурцидзе, был арестован в Нью-Йорке. Поэтому, бой, который был запланирован на 8 июля в Лондоне, не может состояться в запланированное время. Промоутер Хурцидзе Лу Ди Белла сообщил, что он не сможет прилететь на место проведения боя», заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
В связи с арестом Хурцидзе, был отмене его поединок с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом. Бой должен был состояться 8 июля, но провести его в срок не получится. Промоутеры надеются передвинуть встречу на другую дату.
Источник — Klitschko-brothers
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