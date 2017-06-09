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Тайсон Фьюри хочет провести бой с Тони Беллью

Предварительные переговоры между командами боксеров уже состоялись

  • 09.06.2017 10:56
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klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри
© klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками и не выходивший в ринг с ноября 2015-го, свой следующий бой может провести против обладателя титула WBC в крузервейте Тони Беллью, который в своем последнем поединке досрочно победил Дэвида Хэя.

Об этом сообщил сам Беллью, отметив, что предварительные переговоры между его командой и представителями «Цыганского Короля» уже состоялись.

«Мы рассматривали кандидатуру Тайсона Фьюри, а мои представители разговаривали с его, - цитирует Беллью Boxing News. - Многие скажут, что он огромный. Но он слишком бьет, а сейчас – и вовсе гораздо толще меня. Возможность боя есть. Не буду кривить душой: с Тайсоном Фьюри, который победил Владимира Кличко, я драться не стал бы. Но со 160-килограммовым нынешним Фьюри — готов. Хочу драться с ним, как только он вернется. Но если он проведет бой, потом тренировочный лагерь, и снизит вес до 115 кг, для меня все закончится плохо. Хочу драться сразу после его возвращения, если он вернется».

Источник — Klitschko-brothers

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