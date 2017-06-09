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Промоутер Джошуа: «Хотим сами решать, куда двигаться и с кем драться»

Эдди Хирн рассказал о перспективах своего подопечного

  • 09.06.2017 12:18
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о дальнейших перспективах своего подопечного, а также рассказал о потенциальных соперниках британца, кроме Владимира Кличко, по контракту с которым предусмотрена организация матча-реванша.

Как отметил Хирн, для Джошуа чемпионские пояса не стоят на первом месте, хотя сам Энтони очень хочет стать абсолютным чемпионом мира. При выборе соперника команда британца будет руководствоваться интересами болельщиков и своего боксера.

«В боксе бывает момент, когда боец становится более значимым, чем чемпионские пояса, и Джошуа на пути к этому, - отметил Хирн в интервью Sky Sports. – Другое дело, что Энтони хочут заполучить все пояса, став абсолютным чемпионом мира, и наша задача - попытаться маневрировать и управлять этим движением в правильном направлении. Я говорил это и раньше, повторю снова: мы не допустим, чтобы политика мешала продвижению Энтони Джошуа. Мы хотим сами решать, куда ему двигаться и с кем драться. Конечно, мы обязаны следовать правилам, принимать правила и выбирать лучшие варианты для его карьеры. Возможно, в какой-то момент нам придется оставить один из поясов, особенно, если этот будет бой, который не станет интересным для болельщиков. Или же поединок будет не в интересах Энтони, в плане развития его карьеры».

Комментируя решение IBF относительно того, что победителю возможного реванша Кличко – Джошуа придется встретиться с Кубратом Пулевым, Хирн отметил, что Энтони рассматривает и вариант объединительных поединков, а также встречи в ринге с другим британским бойцом – Диллианом Уайтом.  «Будет сложно удерживать все пояса. Энтони хочет провести объединительные поединки с Джозефом Паркером или Деонтей Уайлдером. Но наш план с Энтони - это не два или три боя, а от восьми до десяти лет на профессиональном ринге. Мы должны сразиться со всеми, и призываем всех бойцов, искать встречи с Энтони. В Великобритании есть потенциально хорошие бои. Поединок с Диллианом Уайтом - это битва, которую Энтони Джошуа хочет провести снова. Надеюсь, мы сможем заполучить Уайта пораньше. Мы должны сражаться с этими парнями в третьем, четвертом или пятом бою, поскольку эти поединки также понадобятся и им».

Источник — Klitschko-brothers

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