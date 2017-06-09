Бой Джозеф Паркер – Хьюи Фьюри состоится в сентябре в Манчестере

Команда чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландского боксера Джозефа Паркера близка к подписанию контракта на бой с британцем Хью Фьюри. По данным СМИ, поединок, скорее всего, пройдет в Манчестере в сентябре.

Это уже вторая попытка организовать бой Паркера и Фьюри-младшего. Первый бой, запланированный на 6 мая в Окленде, не состоялся из-за травмы британского боксера, о которой стало известно за несколько недель поединка. Паркер все-таки вышел на ринг, уверенно победив своего спарринг-партнера Развана Кожану и получил от WBO 30 дней, чтобы договориться с командой Фьюри о дате боя. Уложиться в указанный срок не удалось, однако, учитывая тот факт, что промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен и Дэвид Хиггинс, представляющий интересы Паркеры, заверили, что переговоры близки к завершению, Всемирная боксерская организация продлила термин еще на неделю. Об этом сообщает New Zealand Herald.

По данным издания, бой между Паркером и Хью Фьюри пройдет в сентябре в Манчестере, а расходы на его проведение возьмет на себя промоутерская компания британца. Как отметил Хиггингс, он работал над организацией и других возможных боев Паркера, среди которых – поединки с Тони Беллью или Дэвидом Хэем.

По данным издания, Фьюри хотел провести разминочный бой перед поединком с Паркером, однако команда чемпиона мира была непреклонна, учитывая печальный опыт в организации первого боя. «Они хотят, чтобы Хью провел разминочный поединок, но мы четко указали в контракте, что если это и произойдет, этот поединок не должен быть слишком близким к дате боя с Джозефом», - цитирует Хиггинса издание.