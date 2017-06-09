Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бой Джозеф Паркер – Хьюи Фьюри состоится в сентябре в Манчестере

Переговоры между командами бойцов близки к завершению

  • 09.06.2017 13:56
  • 35 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Команда чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландского боксера Джозефа Паркера близка к подписанию контракта на бой с британцем Хью Фьюри. По данным СМИ, поединок, скорее всего, пройдет в Манчестере в сентябре.

Это уже вторая попытка организовать бой Паркера и Фьюри-младшего. Первый бой, запланированный на 6 мая в Окленде, не состоялся из-за травмы британского боксера, о которой стало известно за несколько недель поединка. Паркер все-таки вышел на ринг, уверенно победив своего спарринг-партнера Развана Кожану и получил от WBO 30 дней, чтобы договориться с командой Фьюри о дате боя. Уложиться в указанный срок не удалось, однако, учитывая тот факт, что промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен и Дэвид Хиггинс, представляющий интересы Паркеры, заверили, что переговоры близки к завершению, Всемирная боксерская организация продлила термин еще на неделю. Об этом сообщает New Zealand Herald.

По данным издания, бой между Паркером и Хью Фьюри пройдет в сентябре в Манчестере, а расходы на его проведение возьмет на себя промоутерская компания британца. Как отметил Хиггингс, он работал над организацией и других возможных боев Паркера, среди которых – поединки с Тони Беллью или Дэвидом Хэем.

По данным издания, Фьюри хотел провести разминочный бой перед поединком с Паркером, однако команда чемпиона мира была непреклонна, учитывая печальный опыт в организации первого боя. «Они хотят, чтобы Хью провел разминочный поединок, но мы четко указали в контракте, что если это и произойдет, этот поединок не должен быть слишком близким к дате боя с Джозефом», - цитирует Хиггинса издание.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.