КЛИЧКО: «Я не принял решение – все только спекулируют на теме реванша»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко еще раз подчеркнул, что он пока не приннял решение о продолжении или завершении карьеры, а все разговоры о том, что его бой-реванш с британцем Энтони Джошуа - дело решенное, являются всего лишь спекуляциями.



«Скоро мне нужно будет решать, выходить ли мне еще раз в ринг против Энтони Джошуа, или же нет. Все только спекулируют. Я еще не принял решение», - сказал Владимир.