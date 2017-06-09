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КЛИЧКО: «Я не принял решение – все только спекулируют на теме реванша»

Украинский боксер еще не знает, будет ли он проводить бой-реванш с Энтони Джошуа

  • 09.06.2017 19:52
  • 336 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко еще раз подчеркнул, что он пока не приннял решение о продолжении или завершении карьеры, а все разговоры о том, что его бой-реванш с британцем Энтони Джошуа - дело решенное, являются всего лишь спекуляциями.

«Скоро мне нужно будет решать, выходить ли мне еще раз в ринг против Энтони Джошуа, или же нет. Все только спекулируют. Я еще не принял решение», - сказал Владимир.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    dimonlimonov
    online
      dimonlimonov, 09.06.2017 20:18
    0
    Чем дольше тянешь с решением, тем очевидней - какое будет решение.
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    Сергей Нагиев
    online
      Сергей Нагиев, 09.06.2017 20:23
    0
    Похоже что решил уходить.
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    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 09.06.2017 20:23
    0
    Тренера нужно менять!!!! Новая Тактика может и прокатить !
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