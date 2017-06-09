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Диллиан Уайт: бой в Америке и реванш с Джошуа

Стали известны планы британского супертяжеловеса на ближайшее время

  • 09.06.2017 20:53
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Диллиан Уайт
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Диллиан Уайт

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт летом проведет бой в США, а также надеется заполучить повторный поединок с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа.
 
Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн. По его словам, Уайт – настоящий кошмар для каждого из бойцов в дивизионе, однако Джошуа хочет поединок с ним. Бой Уайта с Мариушом Вахом был отменен, однако это не помешало британского боксеру оказать в топ-10 рейтингов WBC и WBO, а Хирн надеется организовать Диллиану чемпионский бой уже в этом году.
 
«Летом мы посмотрим на бой Уайта в США, а затем – в сентябре или октябре – планируем вывести его на чемпионский поединок. Или с Паркером, или с Уайлдером, - рассказал Хирн в интервью Sky Sports. – Другое дело, что все знают: Диллиан – опасный соперник, и не думаю, что эти ребята горят желанием встретиться с ним в ринге. Это опасный вариант. Он дерзок, может ударить, у него крепкий подбородок. Он - кошмар для всех, но почему-то Джошуа хочет провести второй бой с ним. Все потому, что Энтони хочет настоящих боев и радовать публику».
 
По словам Хирна, лучшими вариантами для Уайта являются реванш с Дереком Чисорой и бой с Лукасом Брауном, но повторный бой с Джошуа – цель номер один. «Мы пытаемся организовать ему бой за титул чемпиона мира. Считаю, что Дилиан может победить Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера. Если он сможет заполучить титул, то большой объединительный бой с Джошуа будет ярким событием».

Источник — Klitschko-brothers

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