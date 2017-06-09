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Буценко, Хижняк, Шестак и другие выступят на чемпионате Европы

Оглашен состав сборной Украины на континентальное первенство по боксу

  • 09.06.2017 22:48
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Стал известен состав национальной сборной Украины по боксу, которая через неделю примет участие в чемпионтае Европы. Турнир пройдет с 14 по 26 июня в Харькове.

49 - Назар Куроротчин
52 - Дмитрий Замотаев
56 - Николай Буценко
60 - Юрий Шестак
64 - Мгер Оганисян
69 - Евгений Барабанов
75 - Алексанр Хижняк
81 - Владимир Скрипка
91 - Рамазан Муслимов
+91 кг - Виктор Выхрыст

Напомним, Украина впервые получила право на проведение континентального первенства.Чемпионат Европы по боксу в Харькове пройдет в качестве официальной квалификации к грядущему Чемпионату мира, который должен пройти в Гамбурге.

Источник — Sport.ua

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