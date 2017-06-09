Буценко, Хижняк, Шестак и другие выступят на чемпионате Европы

Стал известен состав национальной сборной Украины по боксу, которая через неделю примет участие в чемпионтае Европы. Турнир пройдет с 14 по 26 июня в Харькове.

49 - Назар Куроротчин

52 - Дмитрий Замотаев

56 - Николай Буценко

60 - Юрий Шестак

64 - Мгер Оганисян

69 - Евгений Барабанов

75 - Алексанр Хижняк

81 - Владимир Скрипка

91 - Рамазан Муслимов

+91 кг - Виктор Выхрыст

Напомним, Украина впервые получила право на проведение континентального первенства.Чемпионат Европы по боксу в Харькове пройдет в качестве официальной квалификации к грядущему Чемпионату мира, который должен пройти в Гамбурге.