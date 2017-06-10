Алекс БОРНОТЕ: «Арум лжет. Он не предлагал нам бой с Ломаченко»

17 июня в Лас-Вегасе (США) «суперчемпион» мира по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) кубинец Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) проведёт обязательную защиту титула против «временного» чемпиона из Мексики Мойсеса Флореса (25-0, 17 КО). Однако, это не мешает команде кубинца смотреть в более отдалённое будущее и по-прежнему питать надежду на большие бои с серьёзными именами.

«Все понимают, что Риго один из лучших боксёров современности, — говорит менеджер Гильермо Алекс Борноте в интервью Boxingscene. — Он никогда не спрашивает, с кем будет драться, потому что всегда и ко всем готов. К сожалению, в этом бизнесе боксёры либо не готовы, либо перебирают соперников. Но Риго не такой — он единственный, кто хочет драться с кем угодно, где угодно и когда угодно».

«Мы готовы спуститься или подняться в весе, лишь бы найти по-настоящему большой бой. Мы хотим дать публике то, что она хочет — Санта Круса, Фрэмптона. Нужно спросить у них, будут ли они драться с Гильермо, и посмотрим, что они ответят. Тот же Боб Арум сказал, что мы запросили за бой с Василием Ломаченко 3 миллиона долларов, но это ложь. Мы никогда не произносили эту сумму, а он никогда не предлагал нам бой с Ломаченко».