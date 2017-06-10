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Энтони ДЖОШУА: «Кличко – феномен, у него огромный опыт»

Британец рассказал, что помогло ему встать после нокдауна от украинского боксера

  • 10.06.2017 16:09
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа выразил свое восхищение украинским боксером, а также признался, что нокдаун, в котором он побывал в поединке – единственная вещь, к которой он не готовился при тренировках накануне боя.

Об этом Джошуа рассказал в эфире «Шоу Грэхема Нортона», выходящем на телеканале BBC. Как признался сам боксер, он не рассчитывал, что окажется на полу в этом поединке, а его досрочная победа над Кличко – признак характера и силы воли.

«Пропущенный удар и падение на канвас – единственное, что я не тренировал, - цитирует Джошуа DailyMail. – Из всего, что я отрабатывал, это то, к чему не готовился. В таких ситуациях, вы можете остаться на полу, сказав себе: «Я отдал все силы и доволен, что зашел так далеко». Или же – встать, сражаться, думаю о том, что хотите зайти еще дальше». Это просто бой, полет, но, это не то, к чему вы готовитесь. Поэтому, в такой ситуации все становится ясно о характере. Нужно просто делать то, чему вы обучены. Нужно выбросить все мысли о том, кто вы и что из себя представляете. Это просто бой, я – боец, поэтому я встал и стал драться дальше».

Джошуа в очередной раз выразил уважение Кличко, который вышел на ринг в 41-летнем возрасте и выдал отличный поединок. «Он подошел к бою в невероятной форме. Он – феномен, у него огромный опыт. Он побывал в нокдауне, отправил меня в нокдаун. Мы оба устали. Думаю, характер – главный залог моей победы».

Источник — Klitschko-brothers

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