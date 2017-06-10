Реванш Кличко – Джошуа может пройти в Нигерии

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, считает, что историческая родина его подопечного – отличное место для организации реванша с Владимиром Кличко.

По словам Хирна, Нигерия – жертва стереотипов, а вся необходимая инфраструктура в этой стране есть. «Думаю, Нигерия — один из фаворитов. Люди воспринимают ее как страну, где огонь добывают трением. Но это очень мощная экономика с огромным средним классом, и там уже проводят много больших мероприятий, особенно поп-концертов, - заявил Хирн в эфире iFL TV. - Там есть инфраструктура. Да, для нас будут сложности, поскольку в этой стране ранее никогда не было серьезных боев, но мне нравится этот вариант».

Отметим, что Джошуа, хоть и родился в Лондоне, некоторое время в детстве жил в Нигерии. «В спорте ты представляешь людей. Нигерия вытатуирована у меня на руке, так что люди могут чувствовать связь со мной. Но я не знаю, будет ли бой», - говорил ранее сам боксер.