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Реванш Кличко – Джошуа может пройти в Нигерии

Эта страна стала жертвой стереотипов, считает промоутер британца Эдди Хирн

  • 10.06.2017 16:56
  • 240 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, считает, что историческая родина его подопечного – отличное место для организации реванша с Владимиром Кличко.

По словам Хирна, Нигерия – жертва стереотипов, а вся необходимая инфраструктура в этой стране есть. «Думаю, Нигерия — один из фаворитов. Люди воспринимают ее как страну, где огонь добывают трением. Но это очень мощная экономика с огромным средним классом, и там уже проводят много больших мероприятий, особенно поп-концертов, - заявил Хирн в эфире iFL TV. - Там есть инфраструктура. Да, для нас будут сложности, поскольку в этой стране ранее никогда не было серьезных боев, но мне нравится этот вариант».

Отметим, что Джошуа, хоть и родился в Лондоне, некоторое время в детстве жил в Нигерии. «В спорте ты представляешь людей. Нигерия вытатуирована у меня на руке, так что люди могут чувствовать связь со мной. Но я не знаю, будет ли бой», - говорил ранее сам боксер.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 10.06.2017 17:21
    0
    Давайте в Сомали, кто проигрывает - остаётся на год мыть посуду пиратам
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    Arius
    online
      Arius, 10.06.2017 17:25
    0
    Я так понимаю Джошуа стал идолом сайта спорт юа, других причин почему про него новости каждый день, объяснить не могу!
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