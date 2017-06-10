Хурцидзе отказались выпускать под залог

Грузинский средневес Автандил Хурцидзе, который был арестован в Нью-Йорке из-за связей с русским преступным синдикатом в числе группы из 33 человек и лишившийся из-за этого возможности провести титульный бой с Билли Джо Сондерсом, не сможет выйти под залог.
Грузинский боксер, оказавшийся арестованным вместе с другими членами русского синдиката и связанных с ним людей за рэкет, вымогательство, грабеж, наемные убийства, мошенничество, преступления, связанные с огнестрельным оружием и наркотиками, попал на видеозапись во время избиения конфиденциального источника органов власти, сообщает Boxing Scene. Из-за этого судья отказалась выпустить боксера под залог.
Источник — Klitschko-brothers
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